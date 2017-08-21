Виктория Дайнеко поставила на место подписчиков своего микроблога

Виктория Дайнеко в резкой форме прокомментировала поведение своих подписчиков, которые критикуют её фигуру. Поклонники артистки довольно часто советуют ей набрать вес, так как она им напоминает больную анорексией.

Виктория Дайнеко довольно часто радует подписчиков своего микроблога фотографиями, на которых демонстрирует свою фигуру. Пользователи социальных сетей практически под каждой такой фотографией начинают бурное обсуждение её форм, высказывая свое подозрение на то, что артистка страдает от анорексии. В последнее время таких комментариев стало появляться слишком много, а некоторые подписчики и вовсе перестали тщательно выбирать выражения.

Прочитав очередной такой комментарий, в котором один из поклонников назвал её «анорексичкой» и посоветовал побольше кушать, Виктория написала гневное послание таким комментаторам, назвав их безмозглыми. Певица отметила, что у людей, которые пишут подобное, одни крайности в мышлении — либо «жирная», либо «анорексичка». Также Дайнеко посоветовала советчикам критиковать свою внешность, а от нее отстать.