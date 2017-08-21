Виктория Дайнеко поставила на место подписчиков своего микроблога

Виктория Дайнеко в резкой форме прокомментировала поведение своих подписчиков, которые критикуют её фигуру. Поклонники артистки довольно часто советуют ей набрать вес, так как она им напоминает больную анорексией.
Виктория Дайнеко довольно часто радует подписчиков своего микроблога фотографиями, на которых демонстрирует свою фигуру. Пользователи социальных сетей практически под каждой такой фотографией начинают бурное обсуждение её форм, высказывая свое подозрение на то, что артистка страдает от анорексии. В последнее время таких комментариев стало появляться слишком много, а некоторые подписчики и вовсе перестали тщательно выбирать выражения.
Почитала тут комментарии. Люди, которые это пишут, вы серьёзно настолько безмозглые? У вас одни крайности! "Жирная", "анорексичка" и все в таком духе. Вы свои комплексы засуньте туда, где удовольствие получите. Я чувствую себя прекрасно! Более того! Я впервые набрала свой родной вес, который был до Б. И если ещё месяца 3 назад весила 48 кг, то сейчас на месте все мои 55 при росте 161см и вы идите лесом. Ах да. Если бы я была поклонницей коровьего вымени (не путать с большой женской грудью), давно бы его себе пришила, но нет, не мое. Поэтому критикуйте своё изображение в зеркале, а от меня отстаньте. Мне хорошо. Лучше чем когда либо! Поэтому всем любви! А Ваш негатив серьёзно уродует и вас и вашу жизнь, но не мою❤️
Прочитав очередной такой комментарий, в котором один из поклонников назвал её «анорексичкой» и посоветовал побольше кушать, Виктория написала гневное послание таким комментаторам, назвав их безмозглыми. Певица отметила, что у людей, которые пишут подобное, одни крайности в мышлении — либо «жирная», либо «анорексичка». Также Дайнеко посоветовала советчикам критиковать свою внешность, а от нее отстать.