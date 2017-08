Виктория Дайнеко поставила на место подписчиков своего микроблога

Почитала тут комментарии. Люди, которые это пишут, вы серьёзно настолько безмозглые? У вас одни крайности! "Жирная", "анорексичка" и все в таком духе. Вы свои комплексы засуньте туда, где удовольствие получите. Я чувствую себя прекрасно! Более того! Я впервые набрала свой родной вес, который был до Б. И если ещё месяца 3 назад весила 48 кг, то сейчас на месте все мои 55 при росте 161см и вы идите лесом. Ах да. Если бы я была поклонницей коровьего вымени (не путать с большой женской грудью), давно бы его себе пришила, но нет, не мое. Поэтому критикуйте своё изображение в зеркале, а от меня отстаньте. Мне хорошо. Лучше чем когда либо! Поэтому всем любви! А Ваш негатив серьёзно уродует и вас и вашу жизнь, но не мою❤️

