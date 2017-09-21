Виктория Дайнеко поставила точку в семейных отношениях

Виктория Дайнеко с недавнего времени больше не является законной супругой Дмитрия Клеймана. Теперь она официально стала незамужней женщиной, о чем с радостью сообщила в недавней публикации в своем микроблоге.

Сначала комментарий к публикации Виктории был довольно едким и некрасивым. Она написала, что принимает поздравления по тому случаю, что ее нелепый брак наконец-то был официально завершён. Однако Дмитрий тоже высказался по этому поводу в социальной сети, но он был гораздо деликатнее. Мужчина написал в своей публикации, что не знает, радоваться ему или нет из-за развода, но он искренне отблагодарил бывшую супругу за то, что она подарила ему дочь. После чего Виктория отредактировала свою публикацию, сделав её более мягкой и сдержанной.

Напомним, ранее Виктория признавалась в своих интервью, что проблемы в ее семейных отношениях начались практически сразу после того, как она и Дмитрий узаконили свой союз летом 2015 года. Они никак не могли поладить между собой, из-за чего ссоры стали случаться настолько часто, что им пришлось разъехаться спустя два года семейной жизни. Однако это не устроило Дмитрия и он принял решение о разводе. Виктория до последнего момента надеялась помириться с мужем, но она явно не ожидала, что Клейман сам пожелает поставить жирную точку в их отношениях. Дайнеко считает, что частые ссоры могли быть вызваны годом рождения. Виктория родилась в год Кота, а Дмитрий в год Собаки. И ведь действительно их супружеская жизнь напоминала отношения кота и собаки, из-за чего их общие знакомые называли этот брак итальянской семьей.