Виктория Дайнеко впервые прокомментировала свое расставание с мужем

Впервые после долгого молчания Виктория Дайнеко рассказала журналистам о расставании с мужем. Как оказалось, она уже на протяжении пяти месяцев проживает отдельно от своего супруга.

Певица Виктория Дайнеко решилась прервать долгое молчание, дав откровенное интервью журналистам. Как оказалось, её отношения с мужем переживают не самые лучшие времена, они живут раздельно на протяжении пяти месяцев. Виктория не исключает той вероятности, что её муж захочет начать отношения с новой возлюбленной, при этом она, как ни странно, не имеет ничего против. Как рассказала исполнительница журналистам, недавно ей прислали фотографию, где её супруг был запечатлен в компании двух девушек, также на лице у ее мужа можно было разглядеть следы от губной помады.

Несмотря на очень непростой период в жизни, она не дает плохим мыслям поселиться у неё в голове. Виктория старается избегать нахождения в четырех стенах, усиленно занимаясь творчеством. Она стала чаще посещать звукозаписывающую студию, не забывает появляться на светских мероприятиях. Свое длительное нежелание рассказывать о проблемах в личной жизни она объяснила тем, что, по её мнению, отношения двух людей должны оставаться между ними.