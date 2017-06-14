Виктория Галушка — жена продюсера Александра Цекало и сестра Веры Брежневой, по информации прессы, не так давно была беременной. Но информации о том, родила девушка или нет, в прессе не появлялось. Судя по опубликованным совместным фото семьи Галушка, девушка стала мамой в третий раз.

Прошлой осенью в прессе появилась информация о том, что жена Александра Цекало Виктория Галушка, являющаяся также и сестрой Веры Брежневой, беременна третьим ребенком.

Следует отметить, что Виктория Галушка и Александр Цекало относятся к тем звездным супружеским парам, которые предпочитают не афишировать подробности личной жизни, и почти никогда не рассказывают в прессе о своих детях. Так и с беременностью Виктории, до сих пор нет никаких данных о том, родила женщина или нет. Но вот недавно в микроблоге Веры Брежневой появилась интересная фотография, где все сестры Галушка вместе с мамой на природе позируют перед камерой. На снимке Виктория Галушка уже без живота, и это дает возможность предположить, что она подарила третьего наследника Цекало.

❤ #love #family #sisters #4 #happy A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jun 11, 2017 at 10:12pm PDT

Поклонников звездного семейства покорила не только женская идиллия, но и внешний вид мамы сестер. Женщина отлично выглядит, совсем не на свой возраст, а ей, к слову, недавно исполнилось 65 лет.

Следует отметить, что неоднократно Александр заявлял о том, что хочет большую семью, а, следовательно, решил реализовать намеченные цели. Старшая девочка Виктории и Александра уже ходит в школу, а младший мальчик в садик, так как ему недавно исполнилось 4 года. Дети давно просили у родителей братика или сестричку, и, возможно, их мечта сбылась.