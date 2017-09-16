Виктория Лопырева: поклонники модели не верят в ее «свадьбу века» с Басковым

В искренность чувств Николая Баскова и Виктории Лопыревой по-прежнему мало кто верит: большинство россиян сомневается, что в октябре в Грозном будет «свадьба века» с невестой в белом платье и Рамзаном Кадыровым в роли главного свидетеля. Звезды шоу-бизнеса не поздравляли никого из пары с столь важным шагом, хотя Николай Басков прилюдно называл Викторию Лопыреву любимой женщиной и сделал ей предложение.

Российский шоу-бизнес не верит, что 5 октября состоится свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой – уж больно странно и неоднозначно ведет себя невеста, и еще неизвестно любит ли она популярного российского певца. Девушка то заявляет, что у нее есть чувства к Николаю, то постит в «Инстаграме» цитату Шурика «Свадьбы не будет», а то и вовсе ходит на свидания с другим мужчиной. Для будущей свадьбы ведущая уже пошила себе дизайнерское платье, но не будет устраивать традиционных «девичников» подругам и не станет кидать букет невесты, чтобы поймавшая тоже скорее вышла замуж. В брачном контракте, которым Виктория решила обезопасить себя, прописаны условия вроде «Обидишь меня до свадьбы – останешься без первой брачной ночи».

Red carpet at New Wave 2017 with @nikolaibaskov ✨💃🏼🎤🕺🏽✨V #newwave2017 #новаяволна2017 A post shared by Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) on Sep 11, 2017 at 2:47pm PDT

Ранее СМИ сообщали о том, что пока Николай Басков работает на гастролях с Ани Лорак – своей давней подругой, Виткория Лопырева ходит в ресторан со своим бывшим – футболистом Генрихом Мхитаряном. Некоторые издания отмечают, что встречи ведущей и футболиста из «МЮ» не похожи на дружеские посиделки: Генрих старается очаровать Викторию, устраивая ей экскурсии по Армении и посвящая самые яркие голы.