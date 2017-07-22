Виктория Лопырева сбежала от жениха Николая Баскова на испанский курорт

Известная модель Виктория Лопырева не хочет быть невестой Николая Баскова и не собирается становиться его женой. Она не появляется вместе с певцом в свете, пару не видят вместе на отдыхе – Лопырева сама, без Баскова, уехала на курорт в Испании.

После помолвки в столице Чечни Грозном Виктория Лопырева и Николай Басков не появляются вместе на светских мероприятиях, не отдыхают вдвоем, можно даже сказать, что каждый живет своей жизнью. Виктория Лопырева отдыхает на море в Испании, но не с женихом, а с подругой, Николай Басков много работает. Во всех социальных сетях «модели Кубка Конфедераций» и речи не идет о любви, свадьбе, Николае Баскове.

Фанаты звезд все меньше и меньше верят, что шуточная помолвка закончиться хоть чем-то, в «гостеприимную чеченскую свадьбу» верит разве что глава Чечни Кадыров. А фолловеры Вики и Николая не представляют, что такие разные люди способны создать семью и жить под одной крышей. По мнению некоторых, Виктория лучше Софии – той, с которой Николай Басков сейчас, но двое взрослых людей сами разберутся.

Hide nothing for time, which sees all and hears all…exposes all…😌V A post shared by Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) on Jul 21, 2017 at 12:46pm PDT

Ранее СМИ выясняли, зачем Басков пошел на авантюру со свадьбой, если видит, что Виктория совершенно не настроена жить с ним вместе и заявляет цитатой Шурика из «Кавказской пленницы», что свадьбы не будет. Намекали даже на нетрадиционную ориентацию Баскова, хотя рядом с ним всегда были самые яркие поп-дивы вроде Таисии Повалий и Анастасии Волочковой. Басков на подобные слухи не реагирует, отмечая, что чувства к нынешней подруге «сошли на нет», с Софией он жить не будет, а на Виктории обязательно женится 5 октября.