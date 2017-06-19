Виктория Лопырева стала лицом «Кубка Конфедераций – 2017»

Телеведущая и модель Виктория Лопырева стала лицом «Кубка Конфедераций» в этом году. Как и полагается послу, она вынесла на поле символический мяч «Красаву» и вручила его сопернику России в костюме белки.

Виктория ни на минуту не сомневалась, что именно ей предстоит в этом году открыть «Кубок Конфедераций» вместе с Волком Забивакой. Лопырева популяризирует футбол как игру и вид спорта, знакома со звездами мировой величины, звание посла на чемпионатах ей заслужено честно.

Для Виктории «Кубок Конфедераций» — отличная возможность для России показать мощь и величие. Футболисты российской сборной должны на поле разорвать соперника, а спецслужбы, полиция и другие охранные ведомства доказать, что в городах РФ на чемпионатах действительно безопасно. Если в процессе возникнет ошибка – она должна стать опытом, как стали ошибки других чемпионатов. Посол очень верит в тренера новой сборной РФ Станислава Черкесова: он должен воспитать настоящих игроков.

В коротеньком белом платье и с мячом «Красавой» в руках Виктория выглядела очень эффектно, не менее красиво Волк Забивака ударил по символическому мячу. Сама модель сейчас смеется, вспоминая, как выбирала платье: она хотела выйти в длинном наряде и на шпильках, но длинна оказалась бы неудобной, а каблуки повредили бы газон. Пришлось укорачивать платье и менять туфли на кроссовки.

В дальнейших планах у «символа» — побывать на стадионе в Казани, принять там участие в форуме, а болеть за наших ребят Лопырева хочет в Москве: команде предстоит встреча с Португалией. А в финале игр неизвестный победитель Кубка получит приз из рук Виктории Лопыревой.