Виктория Лопырева закатывает скандалы будущему мужу Николаю Баскову

Виктория Лопырева еще не стала женой Николая Баскова, а уже ведет себя так, будто у них за спиной 10 лет брака и только она решает, что ее звездному мужу надевать, а что не носить. Одевает Лопырева жениха только во все строгое и классическое, а завидев на нем меха, корону, блестящие пиджаки и стразы – закатывает скандалы. Николай Басков считает, что «любовь меняет» и слушает советы невесты.

Будущая жена Николая Баскова Виктория Лопырева взяла имидж певца в свои руки: ему нельзя носить то, в чем он привык выступать до помолвки. Меховые манто и пиджаки золотистого цвета модель на дух не переносит, не желает их видеть на будущем муже, а в случае неподчинения закатывает Баскову скандалы. Николай соглашается выступать в классических костюмах, с невестой не спорит и отмечает, что «любовь меняет». Сама Виктория дает себе право и на блестки, и на стразы, и на яркие платья кричащих цветов. Модель может выбросить все блестящие пиджаки исполнителя, заявить, что такое он не будет носить, и в то же время считать будущего мужа главой семьи.

Сейчас Виктория Лопырева готовится к свадьбе и рассказывает СМИ, каких обычаев и обрядов не будет на ее торжестве. У пары знаменитостей не будет «выкупа невесты»: Виктория – казачка, по ее традициям жених выкупал невесту, позволяя себя хлестать плетьми. Также Виктория не хочет себе устраивать девичник с подружками, хотя Николаю не запрещает попрощаться со свободой на мальчишнике.