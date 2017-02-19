Виктория Одинцова рассказала об экстремальной съемке в Дубае

Известная модель Виктория Одинцова во время съемки решила повиснуть на крыше небоскреба в Дубае. Этот опыт понравился девушке, но повторять его она не собирается и никому не советует.

«Данный эксперимент не пропагандирую никому. Это был риск, в будущем не собираюсь заниматься подобным. Это был опыт, и я благодарю Бога, что никто не сорвался», — поделилась впечатлением модель.

Необходимо отметить, что после публикации ролика девушку подвергли критике за ненужный риск. Были и те, кто все же похвалил знаменитость за смелость. Одинцова признается, что с ужасом вспоминает те действия, во время просмотра данного видео.

«Я спокойно отношусь к критике по причине этого ролика. Не пропагандирую никому и настоятельно призываю не повторять подобное, так как это очень опасно. Возможно мой поступок был необдуманным», — добавила Виктория.

Ролик заинтересовал также правоохранительные органы в Дубае, сейчас проводится проверка по данному факту нарушения. Полиция обеспокоена тем фактом, что люди пробрались на крышу небоскреба, если бы девушка сорвалась, могли пострадать другие люди, так как данный район является многолюдным. На имя модели была составлена повестка, полиция Дубая надеется, что Одинцова подпишет документ и пообещает не повторять подобное.