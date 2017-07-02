Виктория Райдос высказала свое мнение насчет отношений Голубкиной и Ливанова

Виктория Райдос, которая прославилась благодаря своей победе в 16-м сезоне «Битвы экстрасенсов» высказала свое мнение насчет отношений Голубкиной и Ливанова. Она считает, что это будет интересный союз, так как Мария Голубкина довольно плохо держит себя в статичности брака.

Недавно российские СМИ облетела новость о том, что Борис Ливанов собирается взять в жены свою давнюю возлюбленную — Марию Голубкину. Реакция общественности, вызванная этой новостью, была неоднозначной. Люди, которые интересуются личной жизнью влюбленных, разделились на два лагеря, одни думают что союз сердец получится хорошим, другие скептически отреагировали на намерения Бориса жениться. Также свою точку зрения выразила и Виктория Райдос, получившая известность у телезрителей, после того как смогла победить в 16-м сезоне «Битвы экстрасенсов».

Она думает, что это получится необычный семейный союз, так как Мария очень дерзкая, эмоциональная женщина, не отказывающаяся от авантюр. Также Виктория считает, что для Голубкиной будет трудно жить в браке, так как это совсем другая ответственность и постоянное нахождение в статичности, невыносимой для такой женщины как она. Однако Райдос уверена, что оба влюбленных прекрасно понимают, на что идут, и к чему может привести этот брак.