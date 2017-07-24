Виктория Романец рассказала о конфликте с Лолитой Милявской

Виктория Романец, экс-участница «Дома-2», рассказала журналистам о причине своего конфликта с Лолитой Милявской. По ее словам, Лолита «закусилась» на нее из-за того, что она отказалась от свадебного платья, сшитого ее подругой и дизайнером Галией Ахматовой.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец готовится к свадьбе и тщательно подбирает для себя подвенечное платье. Именно из-за этого у нее случился конфликт с известной эстрадной певицей Лолитой Милявской. По словам Виктории, она отказалась от платья, созданного Галией Ахматовой, дизайнером и подругой Лолиты, и предпочла дизайнера из Украины — Гайка Ованесяна.

В ответ Лолита решила поддержать любимую подругу и сделала ролик, в котором нелицеприятно высказалась о Виктории и о самом проекте «Дом-2», назвав его публичным домом. Милявская даже пригрозила Романец пятнадцатидневным тюремным заключением.

В ответ Виктория, которая до этого никогда лично не была знакома с Лолитой, посоветовала ей связаться с ее адвокатами. Также она обратилась к дизайнеру Ахматовой и напомнила ей, как несколько раз рекламировала ее услуги в соцсети «Инстаграм», абсолютно ничего не получив за это взамен, кроме этого «ножа в спину».

Что касается пятнадцати суток тюрьмы, то Виктория не понимает, о чем Лолита ведет речь. Она саркастично предположила, что Милявская имела ввиду «уток», так как Романец хорошо готовит и на одном из телепроектов обожгла себе руку при запекании этой птицы. Может быть Лолита давно следит за ней и является ее поклонницей, предположила Виктория.