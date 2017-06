Ну во-первых, в @zabrakovannye 100k 🙈😍😍Во-вторых, немного офигела от количества комментов под предыдущей фотографией. На самом деле мы сделали этот аккаунт чисто для друзей сразу после свадьбы, чтобы заливать в него тупые видео "неприемлемые" для наших инстаграмов (тогда ещё в помине не было сторис😂 ). Видео, где я вечно лохматая, странно одетая и ненакрашенная, где с нами приключаются всякие тупые ситуации, где мы ржём как кони друг над другом или вдвоём над кем-то, где мы 'вечно жрём', где мы путешествуем по всему миру и показываем реальную сторону "жизни звезды", где никакая она не "звезда", а самый обыкновенный человек с прыщем на лбу и периодически грязной бошкой. Однажды один известный чиновник сказал что @zabrakovannye это замечательная пропаганда семейных ценностей, утерянных в современном обществе 🤔😂 Уж не знаю, что мы там и кому 'пропагандируем', матерясь в кадре, запивая текилу чаем в ханимуне и ласково называя друг друга 'падлой', но точно знаем одно: это аккаунт трушный вдоль и поперёк, в нем мы-это мы. Нас очень давно призывают 'переехать' в ютуб, потому что мол минуты для этих роликов критически мало, потому что 'покажите что было дальше'. Хз, мы не блогеры ни разу, мы просто колесим по миру и у нас есть айфоны 😂😂😂 Но видя, что вам и вправду интересно, мы иногда волей-неволей вскользь задумываемся, а может и правда прям блог снимать? Есть вообще в инстаграме те, кто в ютубе смотрит что-то подобное (чьи-то блоги, интернет-передачи, подписан на чьи-то каналы..). Если есть, напишите, плиз, что вы смотрите там и почему смотрите. Очень хочется понять, вестись нам на ваши уговоры выходить за рамки инстаграмной минуты или ну его в жопу?😂😂

