Влад Соколовский и Рита Дакота, которые познакомились на проекте «Фабрика звезд» и поженились в 2015 году на Бали, официально подтвердили факт того, что Рита ждет ребенка. Пара уже несколько лет вместе, но с появлением малыша не спешила, чтобы реализовать свой творческий потенциал.

Популярные представители музыкального шоу-бизнеса Влад Соколовский и Рита Дакота подтвердили информацию о том, что в ближайшем будущем в их семье будет пополнение – рождение ребенка. Свадьба молодых людей официально состоялась еще в 2015 году, но музыканты не решались сразу обзаводиться потомством, а хотели пожить для себя. Влад Соколовский и Рита Дакота путешествовали, развивались как музыканты, записывали песни, снимали клипы. Так, например, певица сообщила своим поклонникам о том, что вскоре они представят зрителю новый клип на песню «Полчеловек», съемки которого были осуществлены в Америке.

Информация о возможной беременности Риты появилась в прессе еще несколько месяцев назад, но молодые люди предпочитали не комментировать ситуацию. Но, когда изменения в фигуре певицы стали уже заметными и факт беременности скрывать уже не возможно, супруги решили подтвердить факт беременности. Так они сообщили, что на острове Бали они в первый год отдыхали как влюбленные, во второй год как супруги, в третий они сделали там малыша, а уже на четвертый поедут на отдых с ребенком.

Рита также заявила, что очень не любит выражения «запланированный ребенок», так как появление ребенка в супружеской паре, живущей не один год, — это вполне нормальное явление. И нет здесь никакого запланированного умысла.

Следует отметить, что пара познакомилась на музыкальном проекте «Фабрика звезд 7», где молодые таланты сначала общались просто как друзья, у которых есть совместные интересы. И только потом после продолжительной дружбы стали мужем и женой.