Владимир Фриске собирается доказать, что не крал деньги у «Русфонда»

Владимир Борисович Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, не хочет, чтобы его с женой считали ворами на старости лет. Он обещает доказать, что не крал пожертвования, собранные «Русфондом» и поклонниками Жанны.

Два года назад, после бесплодной борьбы с раком головного мозга, ушла из жизни певица Жанна Фриске, но за это время ничего не изменилось в лучшую сторону. Куда пропал 21 миллион рублей, собранный «Русфондом» и поклонниками, – неизвестно, но должниками объявили всех, кто имел доступ к средствам. Даже четырехлетний Платон Шепелев должен вернуть благотворительному фонду часть пропавших денег.

Семья Фриске не хочет, чтобы их считали ворами и должниками, и они намерены оспорить решение Петровского суда Москвы, вынесенное 19 мая. Обвинения в краже 21 миллиона рублей – серьезные, адвокаты семьи составляют апелляцию, в то время как Дмитрий Шепелев намерен обжаловать решение того же суда. Пострадают интересны малолетнего ребенка, который в четыре годика уже должен фонду миллионы.

Владимир Борисович Фриске готовит подробный отчет, устанавливает имена всех жертвователей, которые помогали его дочери. Некоторые, по его словам, передавали ей адресную помощь, в обход «Русфонда». Даже фонд, по мнению Фриске, мог присвоить не свои деньги, подписав договор после того, как телезрители начали жертвовать. Поэтому отчет Владимир Фриске может отправить напрямую в правоохранительные органы, чтобы полиция занялась деятельностью «Русфонда».