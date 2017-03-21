Владимир Кузьмин страдает рассеянным склерозом

Алла Пугачева рассказала о недуге Владимира Кузьмина, с которым у них был непродолжительный роман. Пара встречалась на протяжении года.

На днях артист Кузьмин был приглашен на «Сегодня вечером», ведущим программы является Андрей Малахов. На эфир были приглашены товарищи и бывшие возлюбленные знаменитости. Во время шоу стало известно о тяжелом недуге музыканта, о котором поведала Алла Пугачева.

Необходимо отметить, что Примадонна призналась, что во время их романа она смогла достать для своего возлюбленного «Жигули», приняв участие в его карьере, как продюсер, решила перекрасить его волосы в белый оттенок. Благодаря ей он стал кучерявым мальчишкой.

Такое решение певица объясняет: «Каждая девушка должна была взять в руки его пластику и сделать «цем-цем», моя любовь». Также на программе Пугачева рассказала о проявлении рассеянного склероза: «Очень неприятно, когда слышу, что Вова снова напился во время выступления. В такие моменты я понимаю, проявился еще приступ». Стоит уточнить, что данное заболевание сказывается на плохом самочувствии, снижает физическую и умственную активность, ухудшает зрение, появляется усталость и нарушения координации, движений.