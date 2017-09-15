Владимир Машков заявил, что не будет хорошим дедом для детей своей дочери

Известный актер Владимир Машков заявил, что детей своей дочери Марии опекать не собирается, хотя любить их, несомненно, будет. Так что хорошего дедушки из него не получится – он и хорошим отцом для Маши не был, в общепринятом понимании. Дочку он любит, но не опекает и не направляет: она сама выбрала карьеру актрисы, а отец даже не видел все роли в ее исполнении.

Актер Владимир Машков признался, что семья у него нетипичная: он не понимает, зачем нужно опекать, направлять или воспитывать детей. На выбор профессии своей дочери Марии Машковой артист никогда не влиял, она сама сделала выбор, и для своих потенциальных внуков Владимир Львович никогда не будет заботливым дедом, хотя и обещает их очень любить. Малышей актер вообще побаивается, а они отвечают ему тем же. Даже поздравления с днем рождения и увещевания вроде «надень шапку» отец и дочь считают чем-то вроде мещанства, а значит – дурным тоном. Правда, внучку Фаню в этом году артист не забыл поздравить с днем рождения.

Мария Машкова призналась, что со временем начала понимать отца в его желании никого не опекать и не беспокоиться ни за чьи дни рождения. Это отвлекает от работы, актриса боится наговорить звонящему гадостей вместо благодарности, а отец наоборот – стал ценить любовь и участие. В день юбилея даже президент РФ поздравил с днем рождения именитого артиста, а родная дочь Маша – нет, и эта ситуация порядком задела артиста, не придающего значения подобным мелочам.