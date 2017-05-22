Владимир Пресняков-младший винит себя в разрыве с Кристиной Орбакайте

Владимир Пресняков-младший признался, что сам разрушил одиннадцатилетний брак с Кристиной Орбакайте. Он был «неправильным человеком», способным изменить своей гражданской жене.

В выпуске передачи «Секрет на миллион» певец поведал свою самую страшную тайну: он изменил женщине, которая стала его первой любовью. Это сейчас он остепенился, ведет правильный образ жизни, а тогда дочь Аллы Пугачевой была вынуждена терпеть его загулы, ночные клубы и «рок-н-ролльный образ жизни». Доходило до того, что певец неизвестно где пропадал по ночам. Исполнитель упомянул, что его Кристина «натерпелась»: были не только встречи рассвета на Воробьевых горах, но и измены с женщинами. Сейчас певец жалеет о том, что вел неправильный образ жизни: разрыв с Орбакайте был для него чем-то сродни смерти.

У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить несколько бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными. Мы могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась. Были и другие женщины, конечно. Кристину это задевало, но прибалтийская кровь давала знать свое – мне никогда не высказывали ничего.

По словам Преснякова-младшего, Кристина в тот период жизни с головой ушла в работу на эстраде и в кино, у нее появились поклонники ее таланта. Пресняков начал ее ревновать к вниманию публики, стремительному успеху. «Маленькая девочка» показала себя совсем с другой стороны: прежде Владимир собирал стадионы, а она была «в тени».

Расставалась пара очень тяжело и мучительно: Владимир уходил и возвращался, а Кристина ушла один раз и окончательно. Второй брак Преснякова с модельером Леной Ленской тоже оказался недолгим – он просуществовал четыре года. Действительно счастлив Пресняков-младший с нынешней спутницей жизни Натальей Подольской и их сыном Артемием.