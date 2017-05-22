Владимир Пресняков рассказал о том, как складывались их отношения с Натальей Подольской

20 мая супруга Владимира Преснякова певица Наталья Подольская отмечает день рождения. В честь праздника в шоу «Секрет на миллион» ее муж рассказал, как их непростые, драматичные отношения складывались с 2005-го года.

Первая встреча Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего случалась на съемках популярной тогда программы «Большие гонки». У обоих знаменитостей были проблемы в личной жизни на тот период: Пресняков был все еще женат на модельере Лене Ленской, а Подольская переживала разрыв с продюсером Игорем Каминским. Певица пообещала себе ни в кого не влюбляться как минимум лет пять, но Пресняков внес в ее планы свои коррективы. Певец знал имя Подольской, смешил шутками, смущал комплиментами, пытался понравиться всеми силами.

Спустя 12 лет певица признается, что уже тогда увидела в Преснякове будущего мужа и отца ее ребенка. Она выросла на песнях исполнителя, восхищалась им, и долго не верила, что кумир добивается ее расположения и любви. Страх и статус женатого человека не давали певице в полной мере насладиться начинающимся романом. К тому же, журналисты сразу среагировали и начали писать о том, что рыжеволосая красотка уводит мужа у уважаемого модельера. Не выдержав давления, Подольская решила порвать с Пресняковым.

Пара снова сошлась только через полгода, чтобы больше не расставаться. Из всех женщин Владимира Преснякова, только Подольская смогла спасти его от алкоголизма. Ему не помогали ни клиники, ни кодирования, и только Наталья сумела побороть в нем пагубную страсть. Лишь понимание того, что и эта любимая может не выдержать и уйти, останавливало Владимира.

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) on May 21, 2017 at 2:07pm PDT

Как и Кристина Орбакайте, Наталья Подольская не «прячется за спиной мужа»: она делает успешную карьеру на эстраде, записывает новые альбомы. Супруги поют дуэтом о своей любви и воспитывают сына Артемия.