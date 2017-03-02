Владимир Путин познакомился с новым питомцем: главе РФ подарили скакуна арабской породы

В прошлом месяце Владимир Путин побывал в Кыргызстане, куда направился с официальным визитом. Здесь ему презентовали нового питомца.

Глава РФ прилетел в страну в связи с 25-летием установления дипломатических связей между странами. Алмазбек Атамбаев считает, что их переговоры являются знаковым событием. Российский президент также прокомментировал встречу, он заявил, что его приняли радушно, а встреча, как ожидалась, прошла успешно. На переговорах лидеры подписали планируемые документы.

Глава Кыргызстана презентовал Владимиру Владимировичу необычный, но очень шикарный подарок. Алмазбек Атамбаев выбрал в качестве презента скакуна арабской породы. После встречи новый владелец поспешил увидеть и покормить своего подаренного питомца.

Снимок Путина с животным был опубликован у себя в блоге Инстаграм Султаном Досалиевым, который является официальным фотографом главы Кыргызстана. Подписчики мужчины отметили, что кадр главы с жеребцом получился очень милым: «Путина все животные любят», «Очень трогательное фото», «Шикарные кадры», «Какой прекрасный жеребец», «Владимиру Владимировичу 100% понравился подарок, видно по глазам».