Владимир Соловьев ответил на шутку Ивана Урганта

На телевидении начал разгораться новый скандал между телеведущими Иваном Ургантом и Владимиром Соловьевым. Случилось это после того, как Иван в эфире «Первого канала» пошутил про Владимира. Соловьев не упустил возможности ответить своему оппоненту.

Неделю назад в эфире программы «Вечерний Ургант» появилась Ирена Понарошку. Иван Ургант и Ирена поговорили о тонкостях ухода за телом, а после чего она в шутку предложила ведущему нанести на лицо лечебный крем. После того, как Ургант намазал свое лицо неизвестной субстанцией, гостья сказала, что это вовсе не крем, а соловьиный помёт. Однако Ургант, обладающий острым умом и юмором, пошутил, что это могло бы стать хорошим названием для телепроекта на канале «Россия». Владимир Соловьев, принявший эту шутку в свой адрес, воспользовался эфирным временем политической программы, которую ведет на протяжении нескольких лет, и ответил на высказывание своего коллеги.

Он спросил присутствующих в студии своей программы, не знает кто-нибудь, внесен ли Иван Ургант на украинский сайт, где указан список граждан РФ, которым запрещен въезд в Незалежную. Соловьев тут же добавил, что его оппонент вряд ли находится в этом списке, потому что самым лучшим способом туда не попасть является «гаденькая» шутка про него в эфире программы «Вечерний Ургант». Владимир отметил, что теперь шутку Урганта цитируют на националистических Интернет-ресурсах в Украине, хваля Ивана за то, что он так колко пошутил над ним. Впрочем, ответ Владимира увидели только телезрители дальневосточных регионов, телеведущий не стал делать этого для зрителей центральной России, продемонстрировав тем самым незначительность произошедшего.