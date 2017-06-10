Президент РФ Владимир Путин, в ходе интервью рассказал режиссеру Оливеру Стоуну, что он – дедушка прекрасных внуков, но не углублялся в этот вопрос. Неясно даже, которой из его дочерей это дети: глава государства только упомянул, что у него постоянно нет времени на общение с внуками.

Фильм «Интервью с Путиным», который снимает режиссер Оливер Стоун, будет включать в себя вопросы и ответы разной степени откровенности. Страна узнает, что у главы РФ есть не один внук, а два или несколько, но дедушку они видят редко – он все время занят. Право транслировать картину на территории РФ выкупил «Первый канал»: четыре серии разбили на четыре дня, фильм будет транслироваться с 12 по 15 июня.



В 2012 году Владимир Владимирович не стал на пресс-конференции откровенно говорить о своих дочерях, о семье, и, тем более, о внуках. Тогда он отметил, что наличие или отсутствие у него внуков никак не повлияет на судьбу страны, а его с Людмилой Александровной дочери, Екатерина и Мария, живут и работают в Москве.

Картину о российском президенте американский режиссер снимал два года. Слоган к картине весьма своеобразный и говорящий о многом: «Знай своего врага в лицо». Так же, у себя в соцсети Стоун выложил два постера к четырехсерийной картине, и попросил друзей выбрать тот, который лучше. Оба постера содержат провокационный слоган, но на одном постере акцент сделан на слогане, а на другом внимание сосредоточено на изображении Владимира Путина и его собеседника.