Волочкова пострадала от предательства близкого человека

Анастасию Волочкову предал близкий человек. Балерина уволила свою домработницу, которая проработала на неё больше 10-и лет. Раньше Рая казалась Анастасии верной и надежной работницей, но спустя какое-то время она поняла, что та её обворовывает.

Анастасия Волочкова стала все чаще сталкиваться с предательством и обманом со стороны близких людей. Не так давно она пострадала от действия личного водителя, который присваивал её деньги себе. А теперь выяснилось, что Анастасия уволила бывшую домработницу Раю, которая трудилась на балерину в течение последних десяти лет. Причиной тому послужили подозрения Волочковой в том, что её работница присваивает себе её деньги, которые получала для покупок продуктов и прочих вещей, необходимых для ведения хозяйства. Как рассказала знаменитость, она ежемесячно давала Рае 140 тысяч рублей. Одна половина этой суммы была зарплатой женщины, а друга предназначалась для покупки продуктов. Анастасия отмечает, что Рая регулярно вывозила с места работы продукты питания, ее вещи и подарки от близких друзей. Однажды Волочкова заметила, что домработница упаковывает с целью дальнейшего выноса дорогостоящее пальто, которое Николай Басков подарил её дочери Арианде. В определенный момент Рая обнаглела до того, что перестала кормить завтраком ребенка работодательницы.

Сейчас в доме Волочковой вместо прежней работницы трудится семейная пара из Таджикистана, у которых недавно родился ребенок. Несмотря на это, балерина не стала их выгонять из своего дома. Вместо этого она помогла им с приобретением детских вещей.