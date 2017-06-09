Возлюбленного Дженнифер Лопес обвинили в неверности

Недавно в одном из западных изданий вышло неприятное интервью, касающееся избранника Дженнифер Лопес. Это интервью дала Лорен Хантер, которая назвала себя любовницей Алекса Родригеса. Она заявила, что её связь с мужчиной возникла довольно давно, и, не закончилась, когда тот стал встречаться с Лопес.

Как утверждает девушка, её знакомство с Алексом произошло шесть лет назад, в тренажерном зале, где они занимались. С момента их знакомства они встречались довольно часто. Если верить её словам, то последнее их свидание произошло 17 мая текущего года. Она приехала в Канзас-Сити по своим делам, куда в тот же день прибыл и Алекс, приехавший на матч своей бывшей команды. Потом они встретились и отправились в отель, где занялись любовью. На тот момент Родригес встречался с Дженнифер более полугода.

Лорен не стала стесняться и в подробностях описала тот вечер с Алексом. Более того, она даже оскорбила актрису, назвав её «дамочкой за сорок» и заявив, что та совсем не привлекает Алекса как женщина. По её мнению, возлюбленный Дженнифер совершенно не умеет держать себя в руках и хранить верность любимой женщине. Невозможно однозначно говорить о правдивости подобного рода заявлений, но многие знают о том, что у мужчины довольно богатый опыт по части женщин. Он успел побыть в отношениях с такими женщинами, как Кэмерон Диас, Кейт Хадсон и Мадонна.