Нелли Фуртадо приняла решение вернуться на сцену, но увидев ее, поклонники удивились кардинальным изменениям внешности исполнительницы. Певица теперь имеет пышные формы, короткую стрижку и не стесняется подчеркивать свою фигуру откровенными нарядами.

Нелли Фуртадо после длительного перерыва в творческой деятельности решила снова вернуться на сцену. Недавно она выпустила новый альбом и отправилась в тур. Фанаты были в восторге, что смогут снова наслаждаться композициями своей любимой певицы, но были удивлены, увидев ее кардинальные изменения во внешнем виде.

Так, на днях в Нью-Йорке исполнительница спела свои новые песни, в рамках «Pride Island Festival». Это мероприятие направлено на поддержку сексуальных меньшинств. Для выступления Фуртадо отдала предпочтение странному наряду. На певице был обтягивающий комбинезон с открытым декольте, который украсили звездами. Этот образ только подчеркнул ее лишние килограммы. Несмотря на это, исполнительница держалась уверенно на сцене.

После выступления в интернете разгорелись бурные обсуждения между поклонниками Фуртадо. Пользователи виртуальной сети обсуждали ее изменения, но отметили, что их не смущает внешность певицы, они по-прежнему ее любят, наслаждаются композициями из нового альбома и ждут ее концерты у себя в городе.

Напомним, Фуртадо начала свою карьеру в 1996 году в группе «Nelstar». Но только в 2001 году стала известной, благодаря песне «I’m like a Bird», которая входила в десятку популярных композиций в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и США.