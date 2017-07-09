Вторая жена Андрея Аршавина обвиняет его первую супругу Юлию Барановскую

Вторая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила его первую жену Юлию Барановскую в неумении общаться и договариваться с ним. Юлия, по словам Алисы, от него спрятала их троих детей, а футболиста обвиняет в том, что он забыл Арсения, Яну и Артема.

По словам Алисы Казьминой, второй жены футболиста Андрея Аршавина, первая жена напрасно обвиняет его в несоблюдении родительских обязанностей: она прячет от него троих детей, не пускает к нему, и сама же потом недовольна. Общественность его осуждает – бросил двух мальчиков и одну девочку на мать, а осуждать надо такую мать. Муж Казьминой переписывается с детьми по Интернету, но увидеться им не дает именно Барановская, так что не такая уж она и жертва.

Юлия Барановская никак не комментирует возникшую ситуацию, но рассказывает, что ждет появление в ее жизни настоящего мужчины, не такого как Андрей Аршавин. На ток-шоу «Героиня нашего времени» ведущая отметила, что она не испытывает вины по приношению к детям ни за что, хотя ей иногда не хватает времени и на карьеру, и на семью. Если родитель испытывает вину, то она будет «транслироваться» на ребенка, так что все Юлия делает правильно, воспитывает троих детей.

В мужчине Барановская больше всего ценит ответственность, если она почувствует в избраннике эту черту, то непременно родит ему ребенка, а еще лучше – близнецов, и станет мамой пятерых детей.