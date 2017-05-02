Певица Зара сообщила подписчикам о своего микроблога о неприятности, которая случилась с нею недавно. Хакеры взломали «Инстаграм» звезды и несколько дней от ее имени вели переписку и выкладывали посты сомнительного характера.

Неравнодушные подписчики сообщили певице о том, что в ее соц.сети творится что-то неладное: появляются снимки с надписями, несвойственные Заре. Хакеры так же поменяли все пароли, звезда не могла попасть на собственную страничку, чтоб навести там порядок. Девушке понадобилось много времени, сил и нервов, чтоб вернуть назад аккаунт и снова радовать подписчиков фрагментами своей жизни. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в урегулировании такого щекотливого вопроса.

Фолловеры заявили своей любимице, что сразу почуяли неладное. Они уже знают, что Зара способна выложить на всеобщее обозрение, а что скроет от чужих глаз. Многие догадались, что действуют мошенники, а сама звезда ничего подобного не писала. Любимой певице искренне пожелали больше не попадать в такие неприятные ситуации.

Певица очень любит вести свой микроблог и делиться с фолловерами радостями и достижениями. У нее около пятисот тысяч поклонников, которые с нетерпением ждут новые фото, видео, посты. Зара знает об этом интересе к своей персоне и продолжает даже после взлома вести «Инстаграм». Никакие хакеры не помешают ей дарить поклонникам позитив и делиться приятными новостями из своей жизни.