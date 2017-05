Дорогие мои, добрый день! Хотела поделиться с вами информацией о неприятном происшествии, которое со мной недавно случилось:) Несколько дней назад мой Инстаграм был взломан. Все это время от моего имени вели переписку с вами и выкладывали сомнительные посты. Я прошу прощение за содержание этих публикаций. Сейчас Инстаграм восстановлен, благодаря моим неравнодушным поклонникам. Я благодарю всех артистов, друзей, всех вас кто переживали за меня, звонили, помогали. Спасибо, что вы у меня есть! Ну а я буду продолжать делиться с вами частичкой моей жизни! Дорогие мои, со всемирным праздником труда, с Первомаем! Ваша Зара. #1мая

