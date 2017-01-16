Художника заставляют покинуть страну: Петр Павленский обвиняет Слонину в сотрудничестве со спецслужбами

Артистка Анастасия Слонина подала заявление в суд на Петра Павленского и Оксану Шалыгину. Адвокат женщины заявляет, что актриса отказывается комментировать ситуацию. Об этом передает одно из российских изданий.

Слонина утверждает, что художник-акционист применял против нее насильственные действия. Всеволод Лисовский, который является продюсером, рассказал, что Оксана вместе с Павленским избили актера Васю Березина и пытались изнасиловать Слонину. Что касается конфликта с Березиным, художник его подтвердил, а факт насилия отрицает. Он считает, что данная провокация направленная против него и его соратницы была спланирована властями России. По его словам, это необходимо для того, чтобы выдворить их из страны. Так, художник утверждает, что Слонина работает на спецслужбы. Стоит отметить, что за инкриминируемое ему преступление, художник может попасть в тюрьму на 10 лет.

Напомним, 2 года назад Петр подпалил дверь ФСБ, находящегося на Лубянке. Данную акцию мужчина назвал «перчаткой, бросившую обществу в лицо угрозе со стороны терроризма», в котором упрекает службу безопасности РФ. За эти действия его оштрафовали на 500000 руб. Его обвинили в повреждении объекта, принадлежащего к культурному наследию.