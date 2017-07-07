Хулио Иглесиас обрел взрослого сына благодаря «тесту на отцовство»

Сорокалетний испанец Хавьер Санчес доказал официально, что он является сыном знаменитого певца Хулио Иглесиаса, и это не пустые фантазии его матери. Доказать сей факт можно было еще в 90-х, мать Хавьера пыталась это сделать, но певец подал в суд апелляцию и выиграл.

Недавно 73-летний испанский исполнитель Хулио Иглесиас узнал, что у него есть внебрачный сын сорока лет от роду, но он совершенно не рад этому обретению. Сейчас для него признать Хавьера Санчеса – значит, сознаться в том, что где-то в 70-х он имел интрижку на стороне и изменял супруге Исабель Прейслер, вторую жену Миранду Рейсбургер он встретил позже. Мать Хавьера, танцовщица из Португалии, искала правды еще в 90-х, подавала в суд, но тогда у нее не получилось ничего доказать. Сейчас сын Иглесиаса требует, чтоб суд обязал отца его признать.

Адвокат Фернандо Осуна защищает интересны новоявленного сына Иглесиаса – певец признавать сына не торопится, с него хватает восьми законных детей от двух жен. Чтоб заполучить образец ДНК вероятного папаши, Хавьеру Санчесу пришлось пойти на хитрость – частный детектив рылся в мусоре и нашел образцы на анализ, для этого ему пришлось отправиться в Майами. Теперь, чтоб обязать отца назвать мужчину сыном, нужно будет провести повторный тест ДНК, уже для суда.

Энрике Иглесиас – сын Хулио Иглесиаса от первой жены. Как он воспринял новость о брате – пока неизвестно, но СМИ постоянно «женят» его с постоянной подругой Анной Курниковой. Насмотревшись на отца, Энрике не хочет становиться «мачо» — папаша ушел из семьи, когда певцу было три года. Но и жениться на Курниковой он тоже не спешит: влюбленные пока не готовы ни к семейным узам, ни к детям.