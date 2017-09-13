Яна Кошкина привлекла к себе внимание прозрачным платьем

Недавно актриса Яна Кошкина посетила премьеру фильма «Напарник», проходившую в кинотеатре «Октябрь». Для этого мероприятия она выбрала откровенное прозрачное платье, которое привлекло множество восхищенных взглядов.

Вчера деятели кино встретились друг с другом на премьере фильма «Напарник». На мероприятии присутствовали не только актеры, сыгравшие главные роли, но и другие артисты, среди которых оказалась Яна Кошкина. Она привлекла к себе большое внимание благодаря прозрачному платью с очень глубоким декольте. Для нее минувшая премьера стала второй из наиболее значительных в её кинематографической карьере. Кошкина известна любителям кино благодаря съемкам в таких фильмах как: «Одноклассницы» и «Одноклассница: Новый поворот», но большую известность она имеет среди телезрителей благодаря участию в съемках ситкома телеканала ТНТ — «ЧОП».

Сюжет фильма «Напарник» рассказывает историю полицейского майора Хромова, которого прокляла гадалка и он переселился в тело маленького ребенка. Однако даже в таком положении он оказался способен доставить неприятности преступному миру, образовавшемуся на Дальнем Востоке. При этом отец ребенка, в теле которого оказался полицейский, будет вынужден не только содействовать майору в завершении специальной операции, но и умудриться скрыть происходящее от своей супруги.

Режиссёр картины Александр Андрющенко заявил в присутствии гостей, что не будет рассказывать о том, каким был трудным и сложным съемочный процесс, так как это окажется неправдой. Работа над этим фильмом доставила Александру огромное удовольствие.