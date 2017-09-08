Яна Рудковская была высмеяна за нелепый наряд

Накануне Яна Рудковская стала гостьей на открытии первого в нашей стране корнера ароматов «Phuong Dang». Для этого мероприятия она оделась довольно странно, за что была высмеяна пользователями Сети.

Яна Рудковская предстала перед присутствующими на мероприятии людьми в очень высоких ярко-оранжевых ботфортах на невысоком каблуке, совершенно неподходящей к ним короткой юбке камуфляжного цвета и белой футболке с надписями. Завершала этот необычный образ широкая куртка болотного цвета. Позже снимки с мероприятия попали в социальную сеть «Инстаграм», где пользователи начали комментировать внешний вид Рудковской.

VOGUE FASHION NIGHT OUT. #voguefashionnightout #voguefno17 Публикация от Nika Nikori (@nikanikori) Сен 6 2017 в 1:04 PDT

Также Яна выложила у себя на странице в соцсети фотографии, на которых она предстала в подобном наряде. Очень многие поклонники продюсера выразились негативно, посчитав, что такие вещи лучше всего подойдут девушкам гораздо моложе Рудковской. В особенности комментаторам не понравилась обувь, которая выглядела, мягко говоря, странно. «Что это на ногах. Полнейшее безвкусие», «Детей не пугайте в таких болотных сапожищах!», — написали в комментариях подписчики микроблога Рудковской. Впрочем, Яна оставила без ответа нападки критиков, посчитав свой наряд великолепно подходящим к её возрасту и мероприятию, на котором она присутствовала.

Напомним, несколько дней назад Рудковская ответила тем пользователям Сети, которые обвинили её в издевательствах над ребенком. Дело в том, что на одном из снимков маленький Саша выглядел очень несчастным. Некоторые пользователи «Инстаграма» посчитали, что Яна слишком часто устраивает для сына фотосессии, и поэтому мальчик выглядел на снимке грустным и усталым. После этого в Интернете появилась петиция, в которой обеспокоенные люди начали собирать подписи, чтобы прекратить «мучения» сына Рудковской. На это Яна заявила, что с Сашей все в порядке, ребенок просто начинает пробовать себя в качестве модели. Она опубликовала другой снимок из той же фотосессии, только там мальчик уже улыбался.