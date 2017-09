Яна Рудковская была высмеяна за нелепый наряд

2 и 3 сентября в @arch_museum пройдет благотворительный фестиваль @houseofhearts.ru в поддержку @nakedheartfoundation . Приходите слушать ЛУНУ, SunSay, СБПЧ, лекции о театре и архитектуре, смотреть современное искусство, а заодно и помочь становлению инклюзивного общества — общества, где люди с инвалидностью и особенностями развития включены во все сферы жизни. Я тоже буду вот в такой прекрасной униформе и жду Вас ) ✌🏻 Каждый может помочь детям с особенностями развития вместе с @rocketbank и @nakedheartfoundation. За оформление бесплатной карты Рокетбанк переведет в Фонд 1 000 рублей (https://www.houseofhearts.ru/september). Приходите на благотворительный фестиваль @houseofhearts.ru House of Hearts в Музей Архитектуры имени А.В. Щусева: все собранные средства также пойдут на развитие проектов в сфере инклюзивного образования для детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими нарушениями. #houseofhearts #обнаженныесердца #благотворительныйсентябрь ❤️

