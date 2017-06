Друзья , за 2 дня нашей благотворительной недели на @sos_by_lenaperminova с Леночкой Перминовой @lenaperminova и компанией @dior , а также с нашим талантливейшими друзьями с большим ❤️: Полиной Гагариной @gagara1987 , Анечкой @nyusha_nyusha , Светочкой Лободой @lobodaofficial мы собрали на операции двум больным малышам 3700000 рублей или 57000 евро и это всего за 2 дня ! 🙏🏻Впереди новые интересные лоты , уже сегодня ! Ужин со мной в апартаментах @louisvuitton в Гуме ( Louis Vuitton and Four Seasons Christian De Nadai — Executive Sous Chef ) , а также масса приятных сюрпризов в этот вечер ) и конечно же эксклюзивный лот от Димы Билана @bilanofficial ,который каждый благотворительный аукцион поддерживает нас уникальнейшими лотами , а сегодня он просто волшебный ! Заходите на @sos_by_lenaperminova и делайте Ваши ставки для спасения жизни малышей которые имеют шанс быть здоровыми и счастливыми 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

