Яна Рудковская и Евгений Плющенко скоро обвенчаются после семи лет отношений. Подробности таинства пока не разглашаются, сами звезды хранят молчание. Но друзья пары подтверждают данную информацию и сообщают даже о готовившемся девичнике.
Известная продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко уже не первый год вместе, официально зарегистрировав свои отношения еще 7 лет назад. Многие представители шоу-бизнеса и поклонники пары восхищаются их семейным благополучием и умением противостоять всем невзгодам. И вот недавно стало известно о том, что супружеская пара решила обвенчаться.
Информацию о том, что пара собирается обвенчаться подтвердила и лучшая подруга Рудковской, Лена Перминова, сообщив также поклонникам о том, что подружки невесты готовятся к девичнику. Как оказалось данное мероприятие будет разыграно в качестве лота, который получит победитель благотворительного аукциона, направленного на помощь больным детям. Средства от продажи именно этого лота пойдут на операцию Пети Макеева, у которого врачи диагностировали врожденный порок развития. Как утверждает Лена Пермикова, если не осуществить нейрохирургическую операцию, то ребенок останется прикованным к инвалидной коляски на всю жизнь.
Приглашение на девичник Яны Рудковской выиграла женщина из Казани, у которой свой кондитерский бизнес. Но чтобы для операции собралось еще больше средств, женщина решила перепродать приглашение и собрать большую сумму средств.
Друзья , за 2 дня нашей благотворительной недели на @sos_by_lenaperminova с Леночкой Перминовой @lenaperminova и компанией @dior , а также с нашим талантливейшими друзьями с большим ❤️: Полиной Гагариной @gagara1987 , Анечкой @nyusha_nyusha , Светочкой Лободой @lobodaofficial мы собрали на операции двум больным малышам 3700000 рублей или 57000 евро и это всего за 2 дня ! 🙏🏻Впереди новые интересные лоты , уже сегодня ! Ужин со мной в апартаментах @louisvuitton в Гуме ( Louis Vuitton and Four Seasons Christian De Nadai — Executive Sous Chef ) , а также масса приятных сюрпризов в этот вечер ) и конечно же эксклюзивный лот от Димы Билана @bilanofficial ,который каждый благотворительный аукцион поддерживает нас уникальнейшими лотами , а сегодня он просто волшебный ! Заходите на @sos_by_lenaperminova и делайте Ваши ставки для спасения жизни малышей которые имеют шанс быть здоровыми и счастливыми 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Пока Яна Рудковская не подтвердила информацию о венчании и никак не комментирует данный вопрос. Правда, недавно Яна опубликовала в своем микроблоге красивейшее фото, на котором она изображена в стильном вечернем платье известного бренда. Платье очень подходит для венчания.