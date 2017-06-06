Яна Рудковская и Евгений Плющенко скоро обвенчаются после семи лет отношений. Подробности таинства пока не разглашаются, сами звезды хранят молчание. Но друзья пары подтверждают данную информацию и сообщают даже о готовившемся девичнике.

Известная продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко уже не первый год вместе, официально зарегистрировав свои отношения еще 7 лет назад. Многие представители шоу-бизнеса и поклонники пары восхищаются их семейным благополучием и умением противостоять всем невзгодам. И вот недавно стало известно о том, что супружеская пара решила обвенчаться.

Информацию о том, что пара собирается обвенчаться подтвердила и лучшая подруга Рудковской, Лена Перминова, сообщив также поклонникам о том, что подружки невесты готовятся к девичнику. Как оказалось данное мероприятие будет разыграно в качестве лота, который получит победитель благотворительного аукциона, направленного на помощь больным детям. Средства от продажи именно этого лота пойдут на операцию Пети Макеева, у которого врачи диагностировали врожденный порок развития. Как утверждает Лена Пермикова, если не осуществить нейрохирургическую операцию, то ребенок останется прикованным к инвалидной коляски на всю жизнь.

Приглашение на девичник Яны Рудковской выиграла женщина из Казани, у которой свой кондитерский бизнес. Но чтобы для операции собралось еще больше средств, женщина решила перепродать приглашение и собрать большую сумму средств.

Пока Яна Рудковская не подтвердила информацию о венчании и никак не комментирует данный вопрос. Правда, недавно Яна опубликовала в своем микроблоге красивейшее фото, на котором она изображена в стильном вечернем платье известного бренда. Платье очень подходит для венчания.