Дорогие , ну вот наконец -то мы представляем новую нашу работу с моими любимыми гражданами из группы @gradusy_band ! А в главной роли снялась Оля Бузова @buzova86 , которую я искренне считаю очень хорошей девочкой ! У которой есть мечта петь ! У человека можно забрать все , но забрать мечту невозможно ! Тем более она к ней идёт семимильными шагами , за которыми стоит большой труд ! Её ребрендинг очевиден , а позитив с искренностью сейчас ценится на вес золота ! Ну а мы с ребятами из Группы @gradusy_band сняли клип про девушку Олю -девчонку с соседнего двора ! И пусть этой девушкой будет — Оля Бузова ! Раз сейчас её время ! В общем все у нас "Здорово, Великолепно " чего и Вам всем желаем ! Хороших всем Вам выходных ))P.S. Думаю , что речь в начале клипе обо мне Вас не смутит )))Самоирония всегда была в почете ) Режиссёр: @alexey_k_golubev ✌🏻Активная ссылка на клип в профиле у @gradusy_band ! Руслан @ruslantagiev777 Рома @pashock_official @kosilove37 @bassballzzz @grebenkindrums @arsen_beglyarov love you ❤️

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jun 16, 2017 at 8:21am PDT