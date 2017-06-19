Яна Рудковская, известный продюсер, рассказала в «Инстаграме» о том, что Ольга Бузова приняла участие в съемках клипа популярной группы «Градусы». Также в социальной сети Яна рассказала о своем личном отношении к творчеству Бузовой.
Ольга Бузова, известная телеведущая проекта «Дом-2», сейчас активно пробует свои силы в музыкальной сфере. Ольга позиционирует себя той артисткой, которая добьется успеха без помощи продюсера. В реализации намеченных планов Бузовой помогает ее пиар-директор. Недавно известный продюсер Яна Рудковская пригласила Ольгу принять участие в съемках клипа музыкальной группы «Градусы». Об этом и о премьере клипа Яна Рудсковская рассказала в своем микроблоге. Также женщина высказала мнение и о творчестве самой Ольги, которая вскоре может стать подопечной Рудсковской.
Дорогие , ну вот наконец -то мы представляем новую нашу работу с моими любимыми гражданами из группы @gradusy_band ! А в главной роли снялась Оля Бузова @buzova86 , которую я искренне считаю очень хорошей девочкой ! У которой есть мечта петь ! У человека можно забрать все , но забрать мечту невозможно ! Тем более она к ней идёт семимильными шагами , за которыми стоит большой труд ! Её ребрендинг очевиден , а позитив с искренностью сейчас ценится на вес золота ! Ну а мы с ребятами из Группы @gradusy_band сняли клип про девушку Олю -девчонку с соседнего двора ! И пусть этой девушкой будет — Оля Бузова ! Раз сейчас её время ! В общем все у нас "Здорово, Великолепно " чего и Вам всем желаем ! Хороших всем Вам выходных ))P.S. Думаю , что речь в начале клипе обо мне Вас не смутит )))Самоирония всегда была в почете ) Режиссёр: @alexey_k_golubev ✌🏻Активная ссылка на клип в профиле у @gradusy_band ! Руслан @ruslantagiev777 Рома @pashock_official @kosilove37 @bassballzzz @grebenkindrums @arsen_beglyarov love you ❤️
В опубликованном посте Яна Рудковская рассказала о том, что она рада премьере клипа, а также участию в главной роли самой Ольги. Она сказала, что Бузова – очень хорошая девушка, которая просто мечтает петь и живет мечтой. По словам Рудковской у человека можно забрать все, кроме самой мечты. И Ольга молодец в том, что не сдается, а работает и трудится день и ночь, дабы достичь желаемого результата. Яна Рудковская также заметила, что Ольга Бузова искренняя, а это сейчас очень ценно. В конце своей публикации Яна пожелала всем счастья и хороших выходных.
Напомним, что о намерениях петь и добиться результатов в музыкальной сфере, телеведущая скандального шоу заявила еще в 2016 году, осенью. Именно тогда она представила первую свою песню «Под звуки поцелуев», ставшую хитом России. На достигнутом девушка не стала останавливаться и продолжила записывать песни. Напомним, недавно Ольга участвовала в премии «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года», но не победила.