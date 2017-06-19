Яна Рудковская, известный продюсер, рассказала в «Инстаграме» о том, что Ольга Бузова приняла участие в съемках клипа популярной группы «Градусы». Также в социальной сети Яна рассказала о своем личном отношении к творчеству Бузовой.

Ольга Бузова, известная телеведущая проекта «Дом-2», сейчас активно пробует свои силы в музыкальной сфере. Ольга позиционирует себя той артисткой, которая добьется успеха без помощи продюсера. В реализации намеченных планов Бузовой помогает ее пиар-директор. Недавно известный продюсер Яна Рудковская пригласила Ольгу принять участие в съемках клипа музыкальной группы «Градусы». Об этом и о премьере клипа Яна Рудсковская рассказала в своем микроблоге. Также женщина высказала мнение и о творчестве самой Ольги, которая вскоре может стать подопечной Рудсковской.

В опубликованном посте Яна Рудковская рассказала о том, что она рада премьере клипа, а также участию в главной роли самой Ольги. Она сказала, что Бузова – очень хорошая девушка, которая просто мечтает петь и живет мечтой. По словам Рудковской у человека можно забрать все, кроме самой мечты. И Ольга молодец в том, что не сдается, а работает и трудится день и ночь, дабы достичь желаемого результата. Яна Рудковская также заметила, что Ольга Бузова искренняя, а это сейчас очень ценно. В конце своей публикации Яна пожелала всем счастья и хороших выходных.

Напомним, что о намерениях петь и добиться результатов в музыкальной сфере, телеведущая скандального шоу заявила еще в 2016 году, осенью. Именно тогда она представила первую свою песню «Под звуки поцелуев», ставшую хитом России. На достигнутом девушка не стала останавливаться и продолжила записывать песни. Напомним, недавно Ольга участвовала в премии «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года», но не победила.