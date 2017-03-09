Юдашкин болен раком: что рассказал кутюрье на «Прямом эфире»?

Валентин Юдашкин, известный модельер, делать признание на всю Россию пошел не на «Пусть говорят», а на «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым. В этом шоу он открыто заявил, что осень прошлого года чудесные врачи московской клиники пытались вырезать у него тяжелую болезнь. Валентин Абрамович не называл свою хворь раком, и какого из органов у него рак – не уточнял. Сослался на почки.

Сказать, что кутюрье победил онкологию, пока нельзя: за раком, если он есть, надо наблюдать. Если он за пять лет не даст метастаз, то можно смело говорить о победе. Жена так ему и сказала в октябре прошлого года: скажут лечиться – будем лечиться. Она предполагала процесс – долгий и мучительный. Делиться такими страшными и очень личными вещами модельер решил не на «Первом канале», а на «России-1»: «Первый» и Андрей Малахов порядком подмочили себе репутацию с Дианой Шурыгиной. У Корчевникова модельеру было комфортнее поблагодарить своих лечащих врачей Михаила Давыдова и Михаила Личиницера. На данный момент Юдашкин чувствует себя хорошо и весенний показ в России не пропустил.

Эксперты моды уверяют: осенью прошлого года Париже, на Неделе высокой моды Валентин Юдашкин рассказал какую-то страшную, мрачную «сказку», а сам лег на операцию. Он предлагает прекрасным дамам на стыке 2017 и 2018 годов носить все черное, темное, мрачное, минимальное и какое-то «мужское». Особенно «досталось» пресловутому «маленькому черному платью» — оно стало еще лаконичнее. Кутюрье как чувствовал темные, непростые времена, вот и выразил это как умел. Но линию вечерних нарядов не стал портить своим плохим настроением.