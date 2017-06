Юлия Барановская заявила, что не получала обручального кольца

Всем доброе утро) Один и тот же вопрос мне пришёл в директ очень много раз) Отвечаю сразу всем: на этом фото из "Домашнего Очага" на мне французская бижутерия ручной работы @les_nereides_russia 😊 Да, это отличный подарок на выпускной 😍 И это не реклама, просто это красиво и нежно😊 Санкт Петербург:ТЦ Галлерея Москва: ТЦ Афимол и ТЦ Метрополис #lesnereidesrussia#LesNéréides

