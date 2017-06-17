Юлия Барановская заявила, что не получала обручального кольца

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — Юлия Барановская, заявила, что никто ей предложения не делал, обручального кольца не дарил, замуж она не собирается, и у нее нет непубличного любимого мужчины. Кольцо предназначалось дочери, но не подошло ей по размеру.

Поклонники Барановской огорчились за любимицу – после несчастливого брака она заслужила тихого семейного счастья, но вынуждена отдавать себя карьере. Саму Юлию такая постановка вопроса устраивает: многодетная мама много работает, двигается по карьерной лестнице, она очень востребована на телевидении. Она не понимают, почему поклонники так хотят видеть ее замужней, что выдают желаемое за действительное.

Милое колечко с котиком, обнимающим лапками палец, очень понравилось ведущей в ювелирном магазине, и она купила его для дочери, не приводя девочку на примерку. Легко догадаться, что кольцо не подошло, палец у ребенка оказался слишком тонким, и сама Юлия щеголяет в кольце для подростков, которое можно лишь условно принять за помолвочное.

Ведущая отметила, что на данном этапе она разобралась со своими страхами, а о переменах в личной жизни она подумает. Совсем недавно ей казалось невозможным совмещать работу, троих детей и хозяйство, а оказалось, что со всем можно справиться. Даже любовь можно совместить с семьей, гастролями и двумя телепередачами, если правильно расставить все по своим местам. Юлия хочет счастья, хочет любви, и хочет чтобы второй брак был счастливее ее совместного проживания с Андреем Аршавиным. Роман с актером Андреем Чадовым Юлия наотрез отрицает – они просто друзья.