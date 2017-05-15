Юлия Ковальчук опровергла измены супруга Алексея Чумакова

Исполнители Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков – очень закрытая пара, певцы не впускают прессу в свою личную жизнь. Но недавно в программе «Жена. История любви» Юлии пришлось опровергать слухи о том, что Алексей ей изменяет.

В шоу Киры Прошутинской о любви и семейных отношениях Юлия Ковальчук не стала отрицать, что ее супруг нравится поклонницам, и среди них есть интересные девушки. Вот только соперниц в лице этих богатых, эффектных, ухоженных женщин Юля не видит. Она отлично знает, что некоторые поклонницы любят Чумакова. Так же она знает, что такое ревность, но к этим женщинам ее ревность не имеет отношения.

Своего мужа Юлия Ковальчук отлично понимает и знает его «эталоны красоты». Его теоретическая любовница должна быть не только красавицей, но и незаурядной во всех отношениях личностью. И появление такой дамы в реальной жизни практически равна нулю. И не факт, что ради этой женщины Чумаков будет рушить брак, который создавал годами. Женщинам Ковальчук посоветовала стать такой, чтобы у мужа не возникло даже желания посмотреть в сторону. Этот принцип помогает певице вот уже восемь лет – в 2009 году пара познакомилась, а в 2014 узаконила свои отношения.

@alexchumakoff Тебя тут прям очень не хватает ❤ A post shared by Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) on May 13, 2017 at 3:32am PDT

На данном этапе семейство Ковальчук и Чумакова очень волнует вопрос рождения ребенка – они хотят стать родителями и готовятся к этому ответственному шагу. Что же касается измен, то если они и были чисто физически, то Ковальчук о них ничего не знает. Она и дальше намерена пребывать в неведении в этом плане.