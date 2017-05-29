Юлия Ковальчук рассказала «Лав Радио» о себе очень личные вещи

Популярная певица Юлия Ковальчук рассказала о себе «Лав Радио» во время блиц-опроса очень интимные вещи. Обычно бывшая «блестящая» мало что говорит о своей личной жизни, а тут разоткровенничалась и ответила на «стыдные» вопросы.

Певица дала радиостанции достаточно большое и развернутое интервью. Девушке задавали и интимные вопросы, и «стыдные». На многие из них Юлия могла не отвечать, но она поделилась некоторым подробностями. У «Лав Радио» в «Инстаграме» есть свой официальный аккаунт, где можно ознакомиться со всем, что наговорила Ковальчук журналистам в ходе блица.

Было/Не было — Юлия Ковальчук! #БылоНебыло #КрасавцыLoveRadio #LoveRadio #ЮлияКовальчук A post shared by LOVE RADIO (@loveradioofficial) on May 26, 2017 at 12:51am PDT

Певица призналась, что ела упавшую на пол еду, хоть это и негигиенично. Так же она испробовала на себе различные «игрушки для взрослых» и занималась любовью в людном месте. Так же в «послужном списке» Ковальчук – поцелуй с лицом ее пола, то есть с другой девушкой. Но зато артистка никогда не манипулировала парнями, используя секс: она не врала, что у нее болит голова, чтоб избежать близости. Еще она не позволила себе высказываться плохо в адрес людей, которые толще нее. Юлия признала за собой целый ряд смелых экспериментов в постели, но при этом певица считает недостойным орать на обслуживающий персонал в ресторанах.

Сейчас многие «ошибки юности» Юлии Ковальчук позади: она примерная жена певца Алексея Чумакова. Правда, звезды иногда позволяют себе некоторые «вольности» — хакеры взломали пару и выложили в Сеть их интимные фото. Но это сыграло Юлии на руку. Многие рекламодатели решили, что у Ковальчук очень популярный «Инстаграм», и начали предлагать сотрудничество. Так что хакеры сделали исполнительницу еще популярнее и обеспечили ей пиар.