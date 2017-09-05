Юлия Ковальчук решила рожать на родине

Юлия Ковальчук на данный момент находится на серьезном сроке беременности. Однако, несмотря на это не боится летать на самолете и резко менять климатические условия.

Юлия Ковальчук еще совсем недавно отдыхала со своим супругом в теплой и солнечной Испании, где в собственном доме провели несколько месяцев. Накануне в микроблоге артистки появилась публикация в которой, та выразила свою радость от того, что наконец-то вернулась на родину. Она настолько соскучилась по российской столице, что её совершенно не смущает холодная и облачная погода, постоянные пробки на дорогах и прочие недостатки большого города. Беременная артистка, находящаяся на большом сроке, не побоялась авиаперелета, потому что захотела родить ребенка именно в Москве. Такое решение было связано с тем у её супруга Алексея слишком загруженный рабочий график, из-за которого он бы не смог быть рядом со своей женой после родов.

Напомним, что в конце лета Юлия разместила в своем микроблоге запись, в которой рассказала о своем отношении к началу осени. Для неё эта смена времен года всегда являлась олицетворением нового жизненного этапа. Если раньше это была школьная пора, то эта осень обещает быть наполненной множеством ярких творческих событий, таких как: презентация нового сингла, а также выпуск второго альбома. Кроме того, Ковальчук планирует открыть собственную школу успеха, где будет помогать всем желающим в достижении поставленных задач. Специально для этого Ковальчук вместе с множеством специалистов разработали специальные тренинги.