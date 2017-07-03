Юлия Ковальчук станет мамой осенью этого года

Звездная певческая пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков станут родителями уже осенью этого года. Об интересном положении певицы рассказала Ирина Турчинская, ее коллега по шоу для худеющих «Взвешенные люди».

Поклонники певицы Юлии Ковальчук и ее мужа Алексея Чумакова могут радоваться – звезды скоро станут родителями, уже этой осенью. До этого Юлия ни слова не писала и не говорила о детях, вопросы СМИ на эту тему она игнорировала, храня молчание. Но в данный момент скрывать очевидное нет смысла: положение певицы выдают ее наряды и тот факт, что звезда практически не выходит в свет.

Ирина Турчинская, подруга и коллега Ковальчук, готовит для ее проекта «Школа успеха» программы для похудения. Она – одна из немногих, кто давно уже в курсе, но о таких вещах не принято распространяться. Ковальчук сейчас примерно на пятом месяце, она продолжает много работать ради будущего ребенка, но скрывает беременность. Муж у бывшей «блестящей» и так очень заботливый человек, но сейчас он буквально со всех сторон окружил жену заботой. Юлия стала все больше находиться дома, бывать на свежем воздухе, питься только здоровой пищей, а на гастроли ездит Чумаков.

Брак Ковальчук и Чумакова существует четыре года. Неудивительно, что вопрос о детях паре задавали все чаще и чаще. Ковальчук рассказала, что из-за лидерских черт характера они с мужем не хотели друг другу уступать, но в певице ее женственность все же взяла верх, и Юлия покорялась. Мужчине намного важнее ощущать, что он – глава семьи.