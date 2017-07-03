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Звездная певческая пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков станут родителями уже осенью этого года. Об интересном положении певицы рассказала Ирина Турчинская, ее коллега по шоу для худеющих «Взвешенные люди».

Юлия Ковальчук станет мамой осенью этого года
Фото: pravdapfo.ru

Поклонники певицы Юлии Ковальчук и ее мужа Алексея Чумакова могут радоваться – звезды скоро станут родителями, уже этой осенью. До этого Юлия ни слова не писала и не говорила о детях, вопросы СМИ на эту тему она игнорировала, храня молчание. Но в данный момент скрывать очевидное нет смысла: положение певицы выдают ее наряды и тот факт, что звезда практически не выходит в свет.

Ирина Турчинская, подруга и коллега Ковальчук, готовит для ее проекта «Школа успеха» программы для похудения. Она – одна из немногих, кто давно уже в курсе, но о таких вещах не принято распространяться. Ковальчук сейчас примерно на пятом месяце, она продолжает много работать ради будущего ребенка, но скрывает беременность. Муж у бывшей «блестящей» и так очень заботливый человек, но сейчас он буквально со всех сторон окружил жену заботой. Юлия стала все больше находиться дома, бывать на свежем воздухе, питься только здоровой пищей, а на гастроли ездит Чумаков.

Нежность победила всё и всех)! И хоть у меня 78% подписчиц девушек и девчонок-я просто уверена, что за тоннами гламура, модности, мешковатости в одежде и колготок в сетку, в душе и девочки и Мальчики тоскуют по самым обычным ласкам, нежным женским платьям и естественности в красоте) это не значит, что я против экспериментов и ухожу в старые девы 😂, просто девчонки должны оставаться девчонкам -тем они и прелестны👸👸👸 @kiz.ru #love #juliakovalchuk #юлияковальчук #девочки #такиедевочкитакие #певица #интервью

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Брак Ковальчук и Чумакова существует четыре года. Неудивительно, что вопрос о детях паре задавали все чаще и чаще. Ковальчук рассказала, что из-за лидерских черт характера они с мужем не хотели друг другу уступать, но в певице ее женственность все же взяла верх, и Юлия покорялась. Мужчине намного важнее ощущать, что он – глава семьи.

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