Юлия Ковальчук станет мамой осенью этого года

Нежность победила всё и всех)! И хоть у меня 78% подписчиц девушек и девчонок-я просто уверена, что за тоннами гламура, модности, мешковатости в одежде и колготок в сетку, в душе и девочки и Мальчики тоскуют по самым обычным ласкам, нежным женским платьям и естественности в красоте) это не значит, что я против экспериментов и ухожу в старые девы 😂, просто девчонки должны оставаться девчонкам -тем они и прелестны👸👸👸 @kiz.ru #love #juliakovalchuk #юлияковальчук #девочки #такиедевочкитакие #певица #интервью

