Юлия Липницкая впервые рассказала о своей борьбе с анорексией

Юлия Липницкая перестала отказываться от общения с журналистами, впервые за долгое время дав им интервью. Спортсменка поведала о своей борьбе с болезнью и о причинах, заставивших ее отказаться от фигурного катания.

В конце лета мама спортсменки Юлии Липницкой призналась в том, что её дочь ушла из фигурного катания. Тогда женщина также подтвердила информацию о том, что Юлия боролась с анорексией в заграничной клинике. Новость о том, что талантливая фигуриста, подававшая большие надежды, решила закончить свою карьеру, вызвала широкий общественный резонанс. Тогда многие источники выдвигали свои версии, размышляя о том, с чем было связано такое решение девушки. Липницкая избегала представителей СМИ и не давала никаких комментариев. Однако недавно она согласилась пообщаться с журналистами, которым дала эксклюзивное интервью.

Как рассказала Юлия, решение прекратить заниматься спортом было принято ей не спонтанно, а после нескольких месяцев тщательных раздумий. У неё было достаточно времени, так как она проходила лечение в израильской клинике. Там она много времени проводила с психологами, которые и помогли ей расставить жизненные приоритеты. В начале своего лечения она была полна уверенности в том, что ей удастся быстро реабилитироваться и возобновить тренировки, однако судьба решила иначе. Липницкая поделилась, что проблемы со здоровьем стали самой главной причиной, из-за которой ей пришлось забыть о спортивной карьере. Спортсменка сожалеет о том, что ей не удалось добиться всего того, о чем она когда-то мечтала, но, тем не менее, она рада тому, что у неё успело получиться.