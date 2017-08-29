Юлия Липницкая перестала стремиться к возобновлению своей спортивной деятельности на льду. Сейчас бывшая спортсменка занимается благоустройством новой квартиры в Москве. Об этом представители СМИ узнали в ходе беседы с её матерью.

Как рассказала мама юной чемпионки, Юлия завершила свою спортивную деятельность еще весной текущего года, практически сразу после того, как вернулась из Европы. Там она поправляла свое здоровье от расстройства пищевого поведения, иными словами — боролась с анорексией. Также женщина обратила внимание журналистов на то, что Федерация фигурного катания была своевременно осведомлена Юлией о данном решении.

Это решение не вызвало сильного удивления со стороны её поклонников, которые в социальных сетях начали желать ей удачи в борьбе с заболеванием. Также известно, что теперь спортсменка намерена набрать вес, так как может теперь позволить себе отказаться от строгой спортивной диеты. А недавно девушка приобрела собственную квартиру в Москве, обустройство которой в данный момент идёт полным ходом.