Юлия Меньшова и Максим Галкин станут новыми ведущими шоу "Сегодня вечером"

Перемены на «Первом канале» продолжают отображаться в заголовках многочисленных изданий. Недавно телезрители узнали, что Юлия Меньшова и Максим Галкин займут место ведущих в шоу «Сегодня вечером», тем самым заменив собой Андрея Малахова.

Вот уже на протяжении нескольких недель внимание общественности приковано к переменам, происходящих на российских телеканалах. Больше всего телезрители были шокированы новостью об уходе Андрея Малахова с «Первого канала». Однако все те программы, в которых Малахов трудился ведущим, продолжили своё вещание, но с другими ведущими. Дмитрий Борисов, сменивший прежнего ведущего «Пусть говорят», уверенно приобретает новых поклонников.

До недавнего времени телезрители могли только догадываться о том, какая судьба уготована для шоу «Сегодня Вечером». Как оказалось, новыми ведущими программы станут Максим Галкин и Юлия Меньшова. Об этом можно было догадаться, так как недавно программа «Наедине со всеми» прекратила выходить в эфир, но ведущая этой передачи Юлия Меньшова уверила журналистов, что её сотрудничество с телеканалом на этом не прекратится. Однако, непонятно какая роль достанется Галкину, будет ли это работа в дуэте, либо программа будет в новом формате. Впрочем, телезрители всё сами скоро узнают.