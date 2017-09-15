Юлия Меньшова рассказала, почему программа "Наедине со всеми" была закрыта

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала в недавнем интервью о сложностях работы на телевидении и о том, почему шоу “Наедине со всеми” было снято с эфира. По её словам, она тратила огромное количество времени, чтобы тщательно подготовиться к съемкам очередного выпуска программы “Наедине со всеми”, изучая биографии гостей. Также, как оказалось, рейтинги шоу упали, так как интерес публики стал сходить на нет.



В конце текущего лета программа “Первого канала” претерпела множество изменений, которые коснулись и передачи «Наедине со всеми» с ведущей Юлией Меньшовой. Она общалась в эфире программы с разными известными личностями, брала у них интервью, в которых задавала вопросы на интересные темы. Несмотря на то, что этот телепроект был закрыт, она не осталась без работы, ей даже не пришлось увольняться с канала и переходить на другой. Руководство “Первого канала” предложило ей стать новой ведущей программы “Сегодня вечером”, с первыми выпусками которой телезрители смогли ознакомиться уже этой осенью. В своем недавнем интервью Юлия рассказала журналистам, почему она не была против того, чтобы этот проект был закрыт.

Как оказалось, Меньшова не может слишком долго сидеть на одном и том же месте, ей необходимо время от времени менять рабочую обстановку. Однако это не является главной причиной, из-за которой шоу было закрыто. На самом деле ей приходилось очень много времени проводить за изучением биографии гостей, приходивших к ней в студию. Иногда съемки очередного выпуска могли проходить с раннего утра до позднего вечера. Вдобавок к этому, специфика передачи не позволяла брать интервью у знаменитостей, которые приобрели свою популярность только недавно, поэтому, когда все довольно известные люди побывали в студии, интерес у общественности к этой программе стал пропадать. Рейтинги шоу начали со временем падать, из-за чего руководство канала приняло решение о закрытии программы.