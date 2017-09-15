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Телеведущая Юлия Меньшова рассказала в недавнем интервью о сложностях работы на телевидении и о том, почему шоу “Наедине со всеми” было снято с эфира. По её словам, она тратила огромное количество времени, чтобы тщательно подготовиться к съемкам очередного выпуска программы “Наедине со всеми”, изучая биографии гостей. Также, как оказалось, рейтинги шоу упали, так как интерес публики стал сходить на нет.

Юлия Меньшова рассказала, почему программа "Наедине со всеми" была закрыта

В конце текущего лета программа “Первого канала” претерпела множество изменений, которые коснулись и передачи «Наедине со всеми» с ведущей Юлией Меньшовой. Она общалась в эфире программы с разными известными личностями, брала у них интервью, в которых задавала вопросы на интересные темы. Несмотря на то, что этот телепроект был закрыт, она не осталась без работы, ей даже не пришлось увольняться с канала и переходить на другой. Руководство “Первого канала” предложило ей стать новой ведущей программы “Сегодня вечером”, с первыми выпусками которой телезрители смогли ознакомиться уже этой осенью. В своем недавнем интервью Юлия рассказала журналистам, почему она не была против того, чтобы этот проект был закрыт.

Как оказалось, Меньшова не может слишком долго сидеть на одном и том же месте, ей необходимо время от времени менять рабочую обстановку. Однако это не является главной причиной, из-за которой шоу было закрыто. На самом деле ей приходилось очень много времени проводить за изучением биографии гостей, приходивших к ней в студию. Иногда съемки очередного выпуска могли проходить с раннего утра до позднего вечера. Вдобавок к этому, специфика передачи не позволяла брать интервью у знаменитостей, которые приобрели свою популярность только недавно, поэтому, когда все довольно известные люди побывали в студии, интерес у общественности к этой программе стал пропадать. Рейтинги шоу начали со временем падать, из-за чего руководство канала приняло решение о закрытии программы.

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