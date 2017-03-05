Артистку Юлию Паршуту россияне могут знать по проектам «ДаЁшь молодЁжь» и «Один в один». Помимо певческой карьеры Юлия пытается сниматься в кино, посещает все шоу, куда ее приглашают в качестве гостьи, пробует себя в различных скетчах. В 2011 году она покинула группу «Инь-Янь» и занялась сольной карьерой. Читательницам СМИ Паршута готова рассказать, как выглядеть всегда на все сто.

Самая яркая и блистательная роль в программе «Один в один» Юлии Паршуты – певица Валерия, она даже Филиппа Киркорова очень точно изобразила, но повторять кого-то, пародировать – одно, а играть даже в сериалах – другое. Фильм «Полцарства за любовь» не попал в прокат, но работу в нем актриса и певица называет «очень важным опытом». Конструктивную критику Юлия принимает, а всякий «шлак», который пишут с целью оскорбить, она забывает сразу же. Кастингов и проб на всевозможные программы и шоу в жизни артистки сейчас хватает, параллельно она работает над сольным альбомом, и все это она успевает благодаря нехитрым правилам, помогающим сберечь здоровье. Необходимо правильно питаться, заниматься спортом и высыпаться.

О личной жизни Юлии Парашуты практически ничего не пишется в СМИ, и даже «Википедия» молчит, поскольку сама артистка ничего не говорит. Когда у нее был роман в США с неизвестным американцем – ее тянуло рассказать об этом журналистам, но в то же время было боязно. Хочется, чтоб поклонники порадовались, но они не радуются в основной своей массе. Со своим американским парнем Юлия познакомилась в 2009-ом году, когда очень ему понравилась в составе группы «Инь-Янь». Он жил радии Юлии в России, она жила с ним в Нью-Йорке, но сейчас пара иногда общается, уже не будучи парой.