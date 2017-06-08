Юлия Проскурякова и Игорь Николаев сейчас являются родителями замечательной дочери Вероники, которая стала долгожданным ребенком музыкальной пары. Чтобы рассказать о своем творчестве, дочке и личной жизни, Юлия пришла на «Русское радио», где и дала откровенное интервью.

Юлия Проскурякова, известная певица и жена Игоря Николаева, побывала в гостях у Аллы Довлатовой в эфире «Русского радио», где ответила открыто на все вопросы, касающиеся творчества и личной жизни.

Одной из главных тем эфира – стали отношения между супругами Юлией и Игорем. Певица призналась, что она старается следить за здоровьем композитора, поскольку возраст уже такой, что необходимо ограничивать себя во вредной пище. Так Юлия рассказала, что она категорически запрещает употреблять Игорю сосиски и другие колбасные изделия, которые так вредны для здоровья. Юлия Проскурякова также отметила, что ее муж очень любит спорт и увлекается теннисом. Вне зависимости от того, занят ли он на работе, или вернулся с гастрольного турне, Николаев всегда найдет время для игры в теннис, которой он занимается 3-4 часа в сутки. Юлия удивляется выносливости своего мужа и говорит о том, что он может долго заниматься спортом, не чувствуя усталости.

Завтра в 20:00 на Русском радио в гостях у Аллы Довлатовой 🙂 не пропустите!!! #русскоерадио #алладовлатова @alla_dovlatova #юлияпроскурякова #песняямать @russkoe_radio A post shared by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Jun 6, 2017 at 10:19am PDT

Поговорили в эфире и о дочке Веронике, которая стала очень долгожданным ребенком в семье Николаева и Юлии. Певица рассказала о том, что девочка уже говорит первые слова, знает английский алфавит. Вероника имеет музыкальный талант, уже является поклонницей творчества мамы и папы. Также Юлия рассказала, что девочке по душе больше российская популярная музыка, чем классическая. В конце своего интервью Юлия отметила, что появление дочери очень сблизило всю их большую семью: каждый день бабушки звонят, приезжают в гости, беспокоятся о своей внучке.