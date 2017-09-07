Юлия Проскурякова прокомментировала конфликт с Еленой Есениной

Юлия Проскурякова работала в творческом союзе вместе с Еленой Есениной, в результате которого они записали две песни. Недавно Юлия рассказала о настоящих причинах, из-за которых они перестали сотрудничать.

В результате творческого дуэта публике было представлено две песни под названиями «Я — мать» и «За доченьку». Однако данный союз просуществовал совсем немного, неожиданно для всех он распался. Многие поклонники задавались вопросом о том, что могло стать причиной произошедшего. Недавно Юля Проскурякова решила рассказать общественности об истинных причинах, дав интервью журналистам.

Как оказалось, Проскурякова и Есенина вели подготовку к флешмобу, в котором должны были принять участие три тысячи беременных женщин. В итоге произошло очень неприятное происшествие. Есенина стала требовать у организаторов деньги сверх гонорара, за исполнение ей песни. За пять минут до того, как нужно было выйти на сцену, Елена отказалась выступать и удалилась в неизвестном направлении. Проскуряковой пришлось выкручиваться из неудобного положения и исполнить для собравшихся женщин, которые на протяжении целой недели готовили танец на песню «Я мать», другую песню под названием «Ты мое счастье», сочиненную Юлией Николаевой.

Однако Есенина имеет свою версию произошедшего. Она утверждала о том, что на афишах мероприятия было указано только одно имя исполнительницы — Юлии Проскуряковой. Именно этот неприятный момент, по словам Елены, послужил поводом для разрыва делового партнёрства. Однако Проскурякова отрицает, что у нее в планах с Еленой были такие масштабы, которые предполагали рекламу с помощью афиш, а в пресс-релизах имя её партнерши указывалось всегда.