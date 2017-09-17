Юлия Рутберг сильно изменила свою внешность уколами красоты

Юлия Рутберг в последнее время перестала сниматься в кино, отдавая предпочтение театральной детальности. Также она довольно давно не появлялась на светских мероприятиях.

И вот недавно она появилась на дне рождения Екатерины Рождественской, было видно, что за все время отсутствия на светских мероприятиях с её внешностью произошли кардинальные изменения. После того как празднование дня рождения Екатерины состоялось, на просторах сети стали поваляться снимки с праздника, на которых была также запечатлена Юлия Рутберг, чья внешность успела измениться до неузнаваемости. Её лицо полностью утратило некогда хорошо узнаваемые черты: вытянутый и узкий овал лица, острые скулы и нос. Теперь от всего этого осталось и следа, теперь черты лица стали более круглыми и сглаженными. Увиденное на фотографиях повергло пользователей социальных сетей в шок, они не сразу узнали актрису на снимках. Некоторые поклонники стали связывать такие перемены во внешности с желанием актрисы избавиться от морщин, из-за чего она прибегла к уколам красоты, с которыми явно переборщила.

Стоит отметить, что в одном и своих старых интервью она заявила журналистам, что является противницей пластических операций. Тогда она отмечала, что изменение внешности с помощью пластики является личным делом каждого человека, но ей очень жаль, что она периодически просто перестает узнавать людей, так как те сменили свои прекрасные лица на безжизненные маски. Тогда она выразила непонимание, зачем артисты, которые в течение нескольких лет делали свое лицо визитной карточкой, а потом портили его на хирургическом столе.