Юлия Самойлова рассказала о своей личной жизни и многочисленных ухажерах

Юлия Самойлова, представительница России на грядущем украинском «Евровидении», положительно настроена на участие в конкурсе. Несмотря на все политические противоречия и скандалы, слухи о запрете Самойловой въезжать на территорию Украины, сама артистка с позитивом настроена на свою поездку и старается не обращать внимания на провокации.

Артистку активно поддерживают другие звезды отечественного шоу-бизнеса. В числе первых – Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Правда, Киркоров считает, что России было бы правильно бойкотировать конкурс и вообще не посылать участников от своей страны, учитывая, насколько предвзятое судейство наблюдается в последние годы в отношении представителей России.

Сама Самойлова на тему политики вообще не говорит. Артистка предпочитает давать интервью на менее провокационные темы. Как оказалось, у Юлии всегда была достаточно бурная личная жизнь, а сама певица даже в шутку называет себя «Казановой в юбке».

По словам Самойловой, у нее всегда было достаточно ухажеров. Мужским вниманием она не обделена и сейчас. Однако у всех этих мужчин нет ни единого шанса – Юлия хранит верность своему мужу Алексею Тарану.

С Алексеем артистка знакома уже много лет. В свое время, когда они только познакомились, мама парня предупредила его, что жить в браке с Юлией будет сложно. Но тот не стал уходить от сложностей. Теперь Самойлова безумно благодарна своему мужу за безграничную любовь и верность.