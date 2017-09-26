Юлия Савичева вернулась из Португалии в Москву

Исполнительница Юлия Савичева недавно стала матерью. Роды певицы проходили в Португалии. На днях артистка была замечена в Москве в компании своего супруга. Скорее всего, Юлия планирует вновь заняться музыкальной деятельностью.

Певица Юлия Савичева, которая на протяжении довольно большого промежутка времени проживала на территории Португалии, вдруг неожиданно вернулась в Москву. Поклонники артистки начали строить смелые предположения насчет того, что артистка планирует возобновить свою музыкальную деятельность. Эти доводы небезосновательны, так как её продюсер Максим Фадеев на протяжении всего времени, когда его подопечная жила за границей, делился с её поклонниками творческими планами певицы. Тогда он заявлял, что Савичева в скором времени представит любителям музыки свои новые творения. Как оказалось, в Португалии Юлия не сидела сложа руки, все это время она занималась записью новых композиций, которыми делилась с Максимом.

Напомним, до того как Юлия родила, её продюсер отказывался давать журналистам комментарии по поводу беременности своей подопечной. Тогда он отмечал, что непременно расскажет об этом общественности, когда певица родит ребенка. Фадеев свое слово сдержал и 22 августа разместил в своем микроблоге видеообращение, в котором и поделился радостной новостью о рождении дочери певицы. Вскоре и сама артистка подтвердила новость о том, что стала мамой. Для этого она оставила трогательное послание новорожденной дочери в своем микроблоге, описав все те эмоции, которые она чувствует при виде своего ребенка.