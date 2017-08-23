Юлия Савичева впервые стала мамой

Слухи о том, что певица Юлия Савичева впервые стала матерью, были официально подтверждены. Продюсер Максим Фадеев рассказал подписчикам своего микроблога о том, что его подопечная родила дочь.

Максим Фадеев рассказал подписчикам своего микроблога о том, что Юлия Савичева впервые стала матерью. Для этого он записал короткое видеообращение, в котором, не скрывая радостных эмоций, сообщил, что на свет появилась девочка, ставшая первым ребенком в жизни Юлии. Было видно, что продюсера переполняют чувства настолько, что он даже дважды сообщил радостною новость. Однако Максим не стал укорачивать видеообращение, опубликовав его в таком виде.

СРОЧНО!!!!!! ВСЕМ ВСЕМ!!! ОТ ВОЛНЕНИЯ ДАЖЕ ДВА РАЗА СКАЗАЛ НОВОСТЬ! Но не стал отрезать оставил как есть!!!!!! A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on Aug 22, 2017 at 3:51am PDT

Напомним, что ранее во многих информационных источниках писалось о том, что Юлия и её супруг Александр празднуют пополнение в семье, причём эти сообщения появлялись на протяжении нескольких последних месяцев. Все это время ни артистка, ни её супруг никак не комментировали эту информацию. Звезде было не до этих сплетен, так как она прекрасно проводила время вместе с мужем в Португалии.