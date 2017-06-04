Юлия Снегирь рассказала об истинных причинах своего резкого похудения. Она стала мамой в прошлом году, однако это не помешало ей очень быстро вернуться в прежнюю форму и приступить к работе.

Поклонники актрисы постоянно интересуются у неё, как она смогла за такой короткий промежуток времени прийти в форму после родов. Ведь Юлия не стала долго находиться в декретном отпуске, а очень быстро возобновила работу на сцене и съёмки в кино. После того, как многочисленные расспросы поклонников начали надоедать, она призналась, что никакой специальной диетой для похудения не придерживается. По её словам, весь секрет в сильно загруженном рабочем графике, при котором она просто не всегда успевает покушать.

Напомним, второго июня, Юлия отметила свой день рождения, ей исполнилось 34 года. Подписчики её микроблога поспешили поздравить именинницу, написав для неё уйму теплых и искренних поздравлений. Поклонники пожелали ей осуществления каждой мечты, хороших ролей, всего прекрасного, чудесного и конечно же здоровья.