Юлия Волкова перенесла операцию, вернувшую ей голос

В свое время, в ходе операции по удалению щитовидной железы у Юлии Волковой был задет голосовой нерв, поэтому исполнительница разговаривала с большим трудом. Однако благодаря умелым рукам Корейских хирургов ей удалось вернуть голос и возможность выступать на сцене.

Недавно Юлия Волкова стала участницей телепрограммы «Секрет на миллион» Исполнительница рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой о некоторых тайнах свой жизни, в том числе и о том, как она победила рак. Очень давно медики диагностировали у неё раковую опухоль, возникшую на щитовидной железе. Тогда исполнительница была вынуждена прибегнуть к хирургическому вмешательству, в результате которого опухоль была вырезана вместе с щитовидкой. После операции выяснилось, что ей также придется сделать химио-терапию, так как болезнь успела навредить и другим органам.

Во время операции по удалению щитовидной железы хирурги задели голосовые связки, в результате чего исполнительница не могла петь и разговаривать. Ей пришлось дважды лечь под хирургический скальпель для восстановления связок, воспользовавшись услугами немецких и израильских хирургов, но это не помогло. И вот отчаявшаяся Юлия по совету одного московского профессора обратилась к корейским специалистам. Они и помогли исполнительнице, сделав операцию, которая действительно помогла вернуть голос. С тех пор прошло два года, а певица смогла вновь вернуться на сцену.